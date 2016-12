Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Die Abteilung INIT Distribution Operation ist das technisch/betriebliche Kompetenzzentrum für die Pro-grammverbreitung der SRG SSR. Unser Leistungsumfang im Rahmen der strategischen Versorgungsziele des Unternehmens umfasst die Planung, den Aufbau und Betrieb sowie die Wartung der für die Programm-verbreitung benötigten Anlagen und Systeme in der Programm-Verbreitungskette vom Studio bis zum Empfänger. Für dieses Team suchen wir einen





Teamleiter Distribution Infrastructure 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Fachliche, organisatorische und finanzielle Führung des Teams. Operative Umsetzung der strategischen und betrieblichen Versorgungsziele des Unternehmens. Sicherstellen der Weiterentwicklung und des Lifecyle-Ersatz von komplexen und hochverfügbaren Systemen für die Programmverbreitung aller SRG Programme. Sicherstellen der operativen Umsetzung der technischen Projekte für alle Verbreitungswege (UKW, DAB, DVB-S, DVB-T und Broadband (Multimedia/Internet)). Weiterentwicklung und Optimierung des Verantwortungsbereichs auf die zukünftigen strategischen und technischen Herausforderungen (z.B Einsatz/Mitbenutzung von Virtualisierungen/Cloudlösungen, IP-Netzen und IP-Technologien).







Was bringen Sie mit?





Technischer Berufsabschluss oder höherer technischer Schulabschluss (ETH/FH) im Bereich Audio, Video, Daten, TV, Radio



Mehrjährige Kenntnisse und Erfahrungen im Video-/Audio-/IT-/Netzwerk Bereich



Ausgewiesene mehrjährige Berufserfahrung und vor allem auch mehrjährige Führungserfahrung im Leiten von mittelgrossen Teams (10 Personen) im geforderten Bereich



Mehrjährige Erfahrungen im Telecom-/Broadcast-/IT-Umfeld und im Umgang mit komplexen und hochverfügbaren Systemen



Weiterbildungen in den Bereichen Betriebswirtschaft und Personalführung



Fachwissen und Erfahrungen in Projekt- und Prozessmanagement



Erfahrung im Umgang mit Lieferanten und Kunden



ITIL Zertifizierung



Gute Deutsch- und gute Kenntnisse einer zweiten Landessprache; gutes technisches Englisch







Was können Sie erwarten?



Wir bieten Ihnen ein vielseitiges, verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem spannenden und attraktiven technischen Umfeld. Sie führen ein Team von engagierten Ingenieuren und Technikern. Zudem erwarten Sie attraktive Anstellungsbedingungen und gezielte Unterstützung in Fragen zu Weiterbildungsmöglichkeiten.

Arbeitsort: Zürich, Fernsehstudio mit gelegentlichen Reisen im In- und Ausland.







Auskunft erteilt Ihnen:



Frau Esther Graf, HR-Beraterin, Telefon: 031 350 93 22

Herr Hansruedi Jucker, Leiter Distribution Operation, Telefon: 044 305 65 01





Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.