Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Die SRG Multimediaforschung ist dafür verantwortlich, dass die Nutzung unserer Multimedia¬produkte (Apps, Websites, Player etc) korrekt und harmonisiert gemessen werden. Das Ziel ist eine präzise Messung und Auswertung über alle Produkte hinweg, mit der Möglichkeit die Nutzungsdaten auf konkrete Fragestellungen zu analysieren. In diesem Umfeld suchen wir ab

1. April 2017 oder nach Vereinbarung in der Generaldirektion eine lösungsorientierte Mitarbeiterin resp. einen lösungsorientierten Mitarbeiter für eine spannende Aufgabe als







Webanalystin oder Webanalyst (befristet) 80-100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Durchführen von Datenanalysen im Bereich Smart Data und deren Interpretation



Automatisieren von Datenverarbeitungen



Allgemeine Unterstützung des kleinen Forschungsteams



Sie werden ein neues Web Analytic Tool implementieren. Dies beinhaltet: Definition und Dokumentation des SRG weiten Messstandards, Testing der korrekten Integration der Messung in Quellencodes und das Erstellen von Reports (Support sprachregionale Webanalystinnen und Webanalysten).



Sie werden ein neues Web Analytic Tool implementieren. Dies beinhaltet: Definition und Dokumentation des SRG weiten Messstandards, Testing der korrekten Integration der Messung in Quellencodes und das Erstellen von Reports (Support sprachregionale Webanalystinnen und Webanalysten).

Was bringen Sie mit?





Erfahrung im Bereich der Webanalyse



Sie interessieren sich für Forschungsmethoden



Einfache Kenntnisse in Programmierung (wenn möglich Python, R)



Ausgeprägtes Flair für neue Medien und Nutzungsverhalten



Sie sind ein Teamplayer, Eigeninitiativ und arbeiten gerne selbständig und sind flexibel



Sie verfügen über gute Englischkenntnisse







Was können Sie erwarten?





Vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld der elektronischen Medien und des Service Public



Arbeiten in einem kleinen motivierten Team



Arbeitsort: Bern



Die Stelle ist befristet auf den 31.12.2017



Arbeitsort: BernDie Stelle ist befristet auf den 31.12.2017

Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Markus Gubler, Markt- und Publikumsforschung, Telefon 031 350 94 63

Herr Daniel Affolter, HR-Berater, Telefon 031 350 93 27







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.