Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Der Bereich Infrastructure & IT Services (INIT) bei Operationen betreibt für die SRG SSR sämtliche IT-Infrastrukturen und IT Services, welche aus betriebswirtschaftlicher Sicht zentral zusammengeführt werden können.



INIT richtet seine Leistungen konsequent auf die internen Benutzer und deren Anforderungen aus. Für die Abteilung Network Operation suchen wir eine unternehmerische und kundenorientierte Persönlichkeit als







Lead Network Engineer 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Engineering und Administration des nationalen MPLS-VPN Core und des Corporate Data Center Netzwerks basierend auf aktuellster Technologie und Infrastruktur sowie für hochverfügbare LAN-Infrastrukturen in allen Regionen der Schweiz inklusive Produktions- und Eventnetze



Lead Engineer und technische Gesamtverantwortung aller Netzwerke (Design/Engineering)



Configuration-/Release- und Change Management während des gesamten Life Cycle



3rd Level Support mit Bereitschaftsdienst (7x24) im Rahmen des Incident und Problem Managements



Ansprechperson und Beratung interner Kunden im Bereich Netzwerkdesign sowie Mitarbeit bei Realisierung von lokalen und nationalen Netzprojekten







Was bringen Sie mit?





Informatiker ETH/FH und/oder eine CISCO Zertifizierung (CCIE, CCNP) mit mehrjähriger und möglichst breiter Engineering- und Betriebserfahrung als Network Engineer



Gute Kenntnisse im Bereich WLAN



Erfahrung in Project Requirements sowie Machbarkeitsstudien



Autonomes, kundenorientiertes sowie selbstständiges Arbeiten mit einem hohen Qualitätsbewusstsein



Hohe Lernbereitschaft, hohe Motivation und Belastbarkeit zeichnen Sie aus



ITIL V3 Foundation Ausbildung ist von Vorteil



Eine der Landessprachen und Englisch verhandlungssicher; weitere Landessprachen von Vorteil



Hohe Reisebereitschaft zwischen den Standorten Genf/Lausanne sowie Bern, Lugano/Comano und Zürich







Was können Sie erwarten?



Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit in einem innovativen und dynamischen Umfeld, Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung des Bereichs, fortschrittliche Anstellungsbedingungen und gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Die ersten drei Monate der Einarbeitungszeit absolvieren Sie in Zürich, danach werden zwei Aufenthalte im Tessin und der Westschweiz geplant (je ca. 1 Mo-nat) um die Erfahrung abzurunden. Hauptarbeitsplatz wird Zürich sein, wobei regelmässige Reisetätigkeit vorausgesetzt wird.







Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Urs Burkhard, Leiter Network Operation, Telefon: 031 350 94 71

Frau Esther Graf, HR-Beraterin, Telefon: 031 350 93 22





Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.