Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





In diesem spannenden Umfeld suchen wir am Sitz der Generaldirektion in Bern per 1. April 2017 oder nach Vereinbarung für den Bereich Finanzen und Controlling eine teamfähige und selbständige Persönlichkeit als





Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung 80-100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Eröffnen, Mutieren und Pflegen der Kreditoren- und Bankenstämme für die gesamte SRG



Bearbeiten und Verbuchen der DTA-Zahlungen für Kreditoren und Lohn/Gehalt inklusive DTA-Rückleitungen



Erstellen der monatlichen Abrechnung der Pensionskasse SRG (PKS)



Erstellen der Quartalsabrechnungen der vier Pensionskassen der Journalisten



Verbuchen der Honoraraufträge von Swissinfo



Ansprechstelle der Ausgleichskassen für die Überprüfung des beitragsrechtlichen Charakters



Schreiben von sachgebietsbezogener Korrespondenz in deutsch und französisch



Aktive Stellvertretung von Aufgaben des Teamleiters wie Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Monatsabschlussarbeiten sowie Ansprechstelle für die Hausbank und die Unternehmenseinheiten







Was bringen Sie mit?





Abgeschlossene Ausbildung als Kfm. Angestellte / Angestellter oder vergleichbare Grundausbildung, von Vorteil mit Weiterbildung als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter im Rechnungswesen



Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung eines grossen Unternehmens



Überzeugungsfähigkeit sowie Verhandlungs- und Kommunikationskompetenz



Sehr gute Kenntnisse und Anwendung der MS-Office Palette, gute SAP-Kenntnisse



Stilsicheres Deutsch und gute Französischkenntnisse mündlich und schriftlich







Was können Sie erwarten?





Vielseitige und interessante Funktion in einem dynamischen Umfeld der elektronischen Medien und des Service Public



Fortschrittliche Anstellungsbedingungen



Mitarbeit in einem kleinen, motivierten Team



Ihr Arbeitsort ist Bern.



Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Daniel Affolter, HR-Berater, Telefon 031 350 93 27

Herr Roland Franzen, Teamleiter Services Finanzbuchhaltung, Telefon 031 350 92 89





Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.