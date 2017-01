Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Der Bereich Operationen betreibt für die SRG SSR sämtliche IT Infrastruktur nahen Services und künftige Business IT Services, welche aus betriebswirtschaftlicher Sicht zentral zusammengeführt werden können.



Für das Team Identity and Access Management (IAAM) suchen wir eine unternehmerische und kundenorientierte Persönlichkeit als







System Engineer Active Directory 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Betreiben, überwachen und weiterentwickeln des nationalen Active Directory



Betreiben, überwachen und weiterentwickeln der nationalen ADFS & PKI Infrastruktur



Beraten und unterstützen des Servicedesk des 1st Level Support



Verantwortlich für die Analyse, Diagnose und Behebung von Störungen im 2nd Level Support



Sicherstellen, dass die Infrastruktur entsprechend der technologischen Architektur, der verfügbaren Fähigkeiten und Tools der Organisation so konfiguriert ist, dass ein effektives Management möglich ist



Mitarbeit bei der Definition von Standards und Technologiearchitekturen innerhalb der verantworteten technischen Infrastruktur, Systemen und Applikationen



Erstellen von Prozeduren, Konzepten und Dokumentationen



Pikettdienst (7x24) und Stellvertretung innerhalb des Teams



Sie helfen mit die Services kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern







Was bringen Sie mit?





Berufslehre als Informatiker oder technische Berufslehre mit entsprechender Informatik-Weiterbildung



Mehrjähriger Berufserfahrung im Betrieb und Administration von Microsoft Server und Active Directory



Expertenkenntnisse Microsoft Active Directory



Gute Kenntnisse im Microsoft Azure, ADFS, Powershell, LDAP, PKI und Windows Server Betriebssystem



Kenntnisse im Identity Management sind wünschenswert



Grundkenntnisse im Netzwerk-Bereich (Switching, Trunking, Routing, DNS etc.)



ITIL V3 Foundation Ausbildung



Kundenorientiertes, selbstständiges Arbeiten mit einem hohen Qualitätsbewusstsein



Eine der Landessprachen verhandlungssicher, gutes technisches Englisch, weitere Landessprachen von Vorteil







Was können Sie erwarten?





Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit in einem innovativem und dynamischen Umfeld, Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung des Bereichs, fortschrittliche Anstellungsbedingungen und gute Weiterbildungsmöglichkeiten.

Ihr Arbeitsort ist Zürich.







Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Renato Mucciarelli, Leiter Identity and Access, Telefon 044 305 63 93

Frau Esther Graf, HR-Beraterin, Telefon 031 350 93 22









Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.