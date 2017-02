Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





In diesem spannenden Umfeld suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung für das Beschaffungswesen RTS/SRG im Bereich Finanzen und Controlling eine Persönlichkeit als Strategische Einkäuferin oder Einkäufer 100%.







Strategische Einkäuferin oder Einkäufer Geschäftsfeld Immobilien 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?



Sie unterstehen direkt dem Leiter Einkauf RTS und arbeiten eng mit den Bereichen Immobilien und Facility Management (FM), den Projektleitern und dem Leiter Portfolio- und Facility Management der SRG zusammen. Ihre Aufgabe besteht darin, Güter und Dienstleistungen im Geschäftsfeld Immobilien zu beschaffen.



Ihre Aufgaben auf nationaler Ebene (SRG):



Marktsegmente analysieren und Einkaufsstrategien vorschlagen



Rahmenverträge, Produkt- und Dienstleistungskataloge erstellen



Verantwortung für alle relevanten Prozesse (Ausschreibungen, Verhandlungen, Vertragsabschlüsse) übernehmen



Koordination der Einkaufsentscheide und -tätigkeiten mit den regionalen Einkäufern sicherstellen



An einkaufsrelevanten regionalen und nationalen Sitzungen teilnehmen





Ihre Aufgaben auf regionaler Ebene (RTS):



Ausschreibungen durchführen und bewerten



Bestmögliche Konditionen aushandeln, unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen



Mithilfe bei der Bewältigung und Optimierung der einkaufsrelevanten rechtlichen, finanziellen und operativen Risiken



Einkaufsentscheide zuhanden der Leitung Immobilien/FM fundiert vorbereiten





Was bringen Sie mit?



Sie verfügen über eine kaufmännische oder technische Grundausbildung, eine Weiterbildung in der Beschaffung und bringen ein paar Jahre Erfahrung in der Gebäudetechnik sowie im Einkauf mit. Sie können krossfunktionale, interdisziplinäre Projekte leiten. Sie sind reaktiv, intuitiv und können zuhören – Qualitäten, die massgeblich zu Ihrem Erfolg beitragen. Zudem sind Sie verhandlungsstark und leistungsorientiert. Sie wissen Prioritäten zu setzen und pflegen einen gewandten Umgang mit den unterschiedlichsten Personengruppen (Auftraggeber, Bedarfsträger, Juristen). Sie verhandeln ohne Mühe in deutscher und französischer Sprache und im SAP kennen Sie sich gut aus. Sie sind mit den SIA Normen vertraut und schätzen regelmässige Reisen innerhalb der Schweiz.





Was können Sie erwarten?





Vielseitige und interessante Funktion in einem dynamischen Umfeld der elektronischen Medien und des Service Public



Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten



Arbeiten in einem kleinen, motivierten Team



Arbeitsort: Bern, Lausanne oder Genf



Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Gaëtan Dubail, HR-Berater, Telefon 058 236 69 17

Herr Gérard Giel, Einkaufsleiter RTS, Telefon 058 236 83 98







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.