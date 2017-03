Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Der dreisprachige Sprachdienst (fr-it-de) erstellt Übersetzungen für die SRG SSR und ihre Unternehmens- bzw. Organisationseinheiten.



Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte Persönlichkeit für ein





Übersetzungspraktikum im Sprachdienst – Dauer 1 Jahr 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Übersetzung aus dem Deutschen und Französischen ins Italienische



Nutzung der CAT-Tools (Transit NXT und TermStar)



Ausbau der dreisprachigen SRG-Terminologiedatenbank



Bei Bedarf Auftragsmanagement und Redaktionsaufgaben







Was bringen Sie mit?





Sie verfügen über ein abgeschlossenes Übersetzerstudium oder stehen kurz vor Studienabschluss (Stufe Master)



Muttersprache Italienisch mit sehr guten Deutsch- und Französischkenntnissen; zusätzlich Englischkenntnisse von Vorteil



Flair für Informatik



Hohe Teamfähigkeit und Flexibilität







Was können Sie erwarten?



Interessante Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld der elektronischen Medien und des Service public. Mitarbeit in einem kleinen, sehr motivierten und dynamischen Team.



Ihr Arbeitsort ist an der Giacomettistrasse 1 in Bern.









Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Rolf Saxer, HR-Berater, Telefon: 031 350 93 38

Frau Jocelyne Delgrande, Leiterin Sprachdienst, Telefon: 031 350 92 46







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.