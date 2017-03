Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





In diesem spannenden Umfeld suchen wir für den Bereich Unternehmenskommunikation in der Generaldirektion im Team Publishing per sofort (oder nach Vereinbarung) eine engagierte Persönlichkeit als





Fachspezialist/in Unternehmenskommunikation mit Schwerpunkt neue Medien und Community-Management 80-100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Sie betreiben innerhalb des Teams Publishing das operative Social-Media-, Dialog- und

Community-Management auf Konzernstufe SRG



Sie pflegen die digitalen Kommunikationsplattformen und entwickeln diese kontinuierlich weiter



Sie erstellen Inhalte in Text, Bild, Audio und Video zur Verbreitung über Social Media und moderieren den Dialog mit Anspruchsgruppen und Meinungsführern im Netz



Sie betreuen das Online-Monitoring und -Reporting



Sie erkennen relevante Trends, leben und fördern die dialogischen Online-Aktivitäten und

entwickeln diese in einem dynamischen Unternehmens- und Marktumfeld weiter



Sie unterstützen den Senior Spezialist Digitale Kommunikation bei der Weiterentwicklung der digitalen Kommunikation – unter anderem bei der Schulung und Beratung interner Stellen



Neben Ihren Social-Media-Aufgaben unterstützen Sie das Publishing-Team operativ, verfassen Inhalte für interne und externe Kommunikationsplattformen und bringen Ihr Know-how und Ihre kreativen Ideen ein



Sie übernehmen Verantwortung für Projekte der Unternehmenskommunikation







Was bringen Sie mit?





Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Universität oder Fachhochschule) oder eine gleichwertige höhere Ausbildung und eine qualifizierte Weiterbildung im Bereich Publishing mit Schwerpunkt digitale Kommunikation und/oder Social-Media-Management beziehungsweise Community-Management



Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion oder auf

Beratungs-/Agenturseite



Sie sind geübt im Umgang mit Content-Management-Systemen, idealerweise Typo3 und Sharepoint



Sie interessieren sich für die digitale Welt sowie für neue Trends und Entwicklungen



Sie identifizieren sich mit der SRG und ihrem Service-public-Auftrag



Sie bringen gute IT-Kenntnisse mit: in HTML, SEO, Webanalyse und Social-Media-Monitoring



Sie haben eine ausgeprägte Fähigkeit, in Wort und Schrift zielgruppengerecht zu kommunizieren – in Deutsch und/oder Französisch mit sehr guten Kenntnissen der anderen Sprache (Italienisch von Vorteil)



Sie sind gewandt im Umgang mit visuellen Kommunikationsformen und haben gute Anwenderkenntnisse mit gängigen Bild- und Videobearbeitungstools



Sie haben eine integrierte Kommunikationsperspektive, strategische und konzeptionelle Fähigkeiten, denken vernetzt und arbeiten strukturiert



Sie treten überzeugend auf, vernetzen sich gerne intern und extern und haben Freude an der Vermittlung von Know-how



Sie haben eine ausgeprägte Innovationsfähigkeit und Ergebnisorientierung, ein hohes Verantwortungsbewusstsein, sind belastbar und respektieren Prozesse sowie Qualitätsstandards







Was können Sie erwarten?





Vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit im dynamischen Umfeld eines elektronischen Medienhauses mit einem Service-public-Auftrag



Mehrsprachiges Arbeitsumfeld



Spannendes Team mit einem guten Spirit und einem offenen Kommunikationsklima



Arbeitsort Bern







Auskunft erteilt Ihnen:



Frau Yvonne Kürsteiner, Leiterin HR-Services Generaldirektion, Telefon 031 350 93 50

Herr Dominic Witschi, Leiter Publishing intern und extern, Telefon 031 350 92 65









Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung bis am 31. März 2017.