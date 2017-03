Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





In diesem spannenden und herausfordernden Umfeld suchen wir für den Bereich Unternehmenskommunikation in der Generaldirektion per 1. Juli 2017 oder nach Vereinbarung eine engagierte und erfahrene Persönlichkeit als





Mediensprecher und stellvertretender Leiter Medienstelle 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Sie betreiben eine strategisch ausgerichtete, proaktive Medienarbeit und tragen mit einer überzeugenden, situations- und zielgruppengerechten Kommunikation zur positiven Positionierung und Reputation der SRG in der Öffentlichkeit bei



Sie verfassen Medienmitteilungen und Stellungnahmen und erteilen Auskünfte an Medienschaffende



Sie beraten das Management bei Medienauftritten und Interviews



Sie planen und organisieren Medienanlässe und betreuen die Medienschaffenden vor Ort



Sie pflegen ein breites Kontaktnetz zu Medienschaffenden und Meinungsführern und pflegen den Dialog offline und über Social-Media-Kanäle



Sie entwickeln die Medienarbeit zusammen mit der Leitung der Unternehmenskommunikation strategisch weiter



Sie betreuen die Medien- und Umfeld-Beobachtung und das Reporting



Sie übernehmen Verantwortung für Projekte der Unternehmenskommunikation







Was bringen Sie mit?





Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Universität oder Fachhochschule) oder eine gleichwertige höhere Ausbildung und eine qualifizierte Weiterbildung im Bereich Corporate Communications/Journalismus mit Schwerpunkt Medienarbeit



Sie verfügen über eine mindestens zehnjährige Berufserfahrung in der Unternehmenskommunikation/als Mediensprecher und/oder im Journalismus (als ehemalige/r Journalist/in verfügen Sie über ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenzen)



Sie haben eine ausgeprägte Fähigkeit, in Wort und Schrift souverän und zielgruppengerecht zu kommunizieren – in Deutsch und/oder Französisch mit sehr guten Kenntnissen der anderen Sprache (Italienisch von Vorteil)



Sie haben ein authentisches, argumentativ starkes und souveränes Auftreten und eine sehr gute Präsenz vor der Kamera und am Mikrofon



Sie verfügen über eine grosse Erfahrung im Umgang mit Medienschaffenden und haben ein breites, hochwertiges Netzwerk



Sie interessieren sich für die digitale Welt und Kommunikation, setzen sich mit neuen Entwicklungen und Trends auseinander und bewegen sich gewandt im Stakeholder-Management in den sozialen Medien



Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse des Medienplatzes Schweiz und der Schweizer Medienpolitik und identifizieren sich mit der SRG und ihrem Service-public-Auftrag



Sie haben eine integrierte Kommunikationsperspektive, ausgeprägte strategische und konzeptionelle Fähigkeiten, denken vernetzt und kanalübergreifend und arbeiten strukturiert



Sie sind eine flexible, belastbare, verantwortungsvolle und loyale Persönlichkeit mit ausgeprägtem Teamgeist und der Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten (abends und am Wochenende)







Was können Sie erwarten?





Vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit im dynamischen Umfeld eines elektronischen Medienhauses mit einem Service-public-Auftrag



Mehrsprachiges Arbeitsumfeld



Spannendes Team mit einem guten Spirit und einem offenen Kommunikationsklima



Aufgrund der absehbaren Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers ist mittelfristig die Übernahme der Leitung der Medienstelle möglich







Auskunft erteilt Ihnen:



Frau Yvonne Kürsteiner, Leiterin Human Resources GD, Telefon +41 31 350 93 50

Herr Nicolas Maingot, operativer Leiter Unternehmenskommunikation SRG, Telefon +41 79 440 28 01







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.