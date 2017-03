Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





In diesem spannenden Umfeld suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung für den Bereich Controlling in der Generaldirektion eine Persönlichkeit als





Controller 80-100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Gesamtkoordination des finanziellen Investitionsmanagements innerhalb der Generaldirektion anlässlich der Planungsprozesse. Kommentierung der Investitionstätigkeit zuhanden der Leitung Generaldirektion und des Konzerncontrollings. Sicherstellung der stufengerechten Freigabe von Investitionsprojekten im Rahmen der bestehenden Richtlinien.



Laufende Optimierung der bestehenden Prozesse und Mitarbeit in nationalen Projekten im Investitions- und Projektumfeld



Betriebswirtschaftliche Unterstützung und Beratung der Linie



Begleitung von zugewiesenen Bereichen in den Planungs- und Abschlussprozessen und Abbildung der Werteflüsse in SAP



Koordination der Quartals- und Jahresabschlüsse mit der Finanzbuchhaltung und Begleitung der externen Revisionsgesellschaft







Was bringen Sie mit?





Fachhochschule, Betriebswirtschaftsstudium, Fachausweis oder Diplom im Bereich Finanz- und Rechnungswesen



2-3 Jahre Berufserfahrung im betriebswirtschaftlichen Bereich



Gute Kenntnisse von SAP CO und SAP BO



Vernetztes Denken, strukturierte Vorgehensweise und Selbständigkeit



Ausgeprägte analytische und redaktionelle Fähigkeiten (deutsch)



Gute Französischkenntnisse







Was können Sie erwarten?





Vielseitige und interessante Funktion in einem dynamischen Umfeld der elektronischen Medien und des Service Public



Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten



Ihr Arbeitsort ist Bern





Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Daniel Affolter, HR-Berater, Telefon 031 350 93 27

Frau Eveline Zwahlen, Leiterin Controlling GD, Telefon 031 350 92 77







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.