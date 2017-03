Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Der Bereich Business Field Services verbindet die Studios und die Schauplätze im In- und Ausland mit modernsten Telekommunikations-Netzwerken zur Übertragung der Video-, Audio- und Datensignale.



Das „Centre National de Coordination Technique“ (CNCT) ist die Schaltzentrale innerhalb der SRG SSR. Hier werden alle Contributions-Verbindungen zwischen den Studios, Stadien, Aussenübertragungsstandorten und internationalen Partnern koordiniert, geschaltet und für die Unternehmenseinheiten der SRG SSR und Dritte bereitgestellt.



Für diesen Bereich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als





Technischen Mitarbeiter CNCT 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?



Das Tätigkeitsgebiet beinhaltet verschiedene Aufgabengebiete:

Die Planung und Bereitstellung von zeitkritischen Verbindungen für TV-und Radiosendungen, die Bearbeitung der Bestellungen und Planung der Netz-Ressourcen, die Überwachung der Betriebszustände sowie der Support der Kontributions-Systeme.







Was bringen Sie mit?



Sie verfügen über eine technische Grundausbildung – vorzugsweise als Multimediaelektroniker, Elektroniker, Systemtechniker oder ähnlich. Sprachkenntnisse in Französisch und Englisch sowie idealerweise in Italienisch erleichtern Ihnen den Arbeitsalltag. Als flexible und belastbare Persönlichkeit sind Sie interessiert in einem Bereich zu arbeiten, der sich stetig weiterentwickelt. Entsprechend unseren Kundenbedürfnissen sind wir 365 Tage im Einsatz. Wir setzen deshalb die Bereitschaft für den Schichtbetrieb (vier Schichten von 07.00 bis 24.00 Uhr) voraus.







Was können Sie erwarten?



Wir bieten Ihnen eine spannende Tätigkeit im Umfeld verschiedenster Technologien und Systeme, fortschrittliche Anstellungsbedingungen mit guten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie technisch modern eingerichtete Arbeitsplätze.



Arbeitsort: Zürich, Fernsehstudio







Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Rolf Saxer, HR-Berater, Telefon 031 350 93 38

Herr Antoine Niedbalski, Leiter Business Field Services, Telefon 044 305 68 08







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.