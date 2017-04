Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





In der Direktion Finanzen und Controlling der SRG SSR suchen wir im Rahmen einer Nachfolgebesetzung eine erfahrene Führungspersönlichkeit als





Leiterin oder Leiter Konzerncontrolling 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?



Als Leiter oder Leiterin Konzerncontrolling sind Sie direkt dem CFO des Konzerns unterstellt und verantworten sämtliche Aspekte im Bereich Konzerncontrolling. In dieser vielseitigen Position sind Sie gemeinsam mit Ihrem Team von 17 Personen für die effiziente und effektive finanzielle Planung, Steuerung und Umsetzung des Controllings für den Konzern, beinhaltend die Generaldirektion, die fünf Unternehmenseinheiten und die Tochtergesellschaften, verantwortlich.



Folgende Hauptaufgaben erwarten Sie:





Verantwortlich für das Controlling der SRG umfassend die Systeme, Prozesse und Berichterstattung



Führung der relevanten Planungs- und Steuerungsprozesse zu Mittelfristplanung, Budgetierung, Forecast und Reporting



Führung und Steuerung der Investitionsprozesse aus finanzieller und betriebswirtschaftlicher Sicht



Sicherstellung stufengerechter Analyse und Berichterstattung zu Händen der Gremien SRG



Entwicklung, Anwendung und Pflege einheitlicher Richtlinien und Standards für die finanzielle Steuerung des Konzerns



Mitarbeit in fachübergreifenden Projekten und Betreuung von Spezialaufgaben



Was bringen Sie mit?



Sie sind eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit fundierter betriebswirtschaftlicher Ausbildung (Uni, Fachhochschule, Wirtschaftsprüferin oder Wirtschaftsprüfer, Expertin oder Experte in Rechnungslegung und Controlling) und bringen ein hohes fachliches Know-how im Bereich Konzerncontrolling mit, insbesondere im Medien- und/oder Dienstleistungssektor. Sie verstehen Ihre Rolle als Funktion mit zentraler Bedeutung für die strategische Entwicklung der SRG SSR. Sie entwickeln gerne Zukunftsbilder und denken vernetzt. Sie führen und begeistern Menschen mit Inspiration, einem gesunden Durchsetzungsvermögen und kommunizieren in Deutsch, Französisch und gerne in Italienisch auch auf Augenhöhe mit der GL und dem VR. Sie setzen Ihre analytischen Fähigkeiten und Ihr vernetztes Denken gewinnbringend ein.







Was können Sie erwarten?



Sie bewegen sich in einem spannenden und abwechslungsreichen Umfeld der Medien in einem gut eingespielten Team. Die SRG bietet Ihnen einen modernen Arbeitsplatz mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen.







Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Daniel Affolter, HR-Berater, Telefon 031 350 93 27

Herr Jürg Schäffler, Leiter Finanzen / Stellvertretender CFO, Telefon 031 350 93 17







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.