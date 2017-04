swissinfo.ch ist die multimediale Nachrichten- und Informationsplattform für ein internationales Publikum und für im Ausland lebende Schweizerinnen und Schweizer. Das Internetportal www.swissinfo.ch informiert in 10 Sprachen über aktuelle Ereignisse in der Schweiz.





Für die Redaktion Portugiesisch in Bern suchen wir eine/n





Journalist/Online-Redaktor portugiesischer Muttersprache 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?



Für ein weltweites, portugiesisch-sprachiges Zielpublikum verfassen, redigieren und adaptieren Sie Beiträge mit multimedialen Elementen zum politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Geschehen in der Schweiz sowie zu den vielfältigen portugiesisch-schweizerischen Beziehungen.





Was bringen Sie mit?





Ihre Muttersprache ist Portugiesisch und Sie verfügen über einen sicheren Schreibstil



Sie haben bereits Erfahrung im Journalismus oder vorzugsweise im multimedialen Online-Journalismus gesammelt



Sie kennen sich mit Social Media aus



Sie verfügen über fundierte Kenntnisse über die Schweiz und ein breites Allgemeinwissen



Sie beherrschen Deutsch und/oder Französisch mündlich und schriftlich sehr gut



Kenntnisse der englischen Sprache sind ein Plus



Sie sind eine initiative, selbstständige und gut organisierte Persönlichkeit mit einer raschen Auffassungsgabe und Teamgeist



Sie besitzen eine gültige Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für die Schweiz







Was können Sie erwarten?



An Ihrem Arbeitsort in Bern erwartet Sie eine interessante, berufliche Herausforderung mit Gestaltungsspielraum in einem multikulturellen Umfeld, ein motiviertes Team sowie markt- und anforderungsgerechte Anstellungsbedingungen.





Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Alexander Thoele, Leiter Redaktion Portugiesisch, Telefon 031 350 95 92 oder

Frau Patrizia Provinzano, Leiterin Human Resources, Telefon 031 350 95 22.









Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung mit Foto bis spätestens am 15. Mai 2017