Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Unser Kundencenter Sat Access vertreibt und bewirtschaftet die Sat-Access-Karten für den Fernsehempfang ab Satellit und betreibt eine Hotline für Fragen zum Empfang der Radio- und Fernsehprogramme der SRG. Wir suchen dafür eine Persönlichkeit als





Teamleiterin oder Teamleiter 80-100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Führen von ca. 10 Mitarbeitenden des Kundencenters



Sicherstellung des operativen Betriebes im Kundencenter (Front- und Back-Office)



Personalrekrutierung bei Personalmutationen



Budgetverantwortung der Abteilung



Verantwortung für Beratung, Verkauf und Erneuerung von Sat-Access-Karten der SRG



Definieren und Überwachen der Service Levels und Qualitätsstandards



Projektarbeit im Bereich Sat Access, Helpdesk oder Kommunikation



Weiterentwicklung von Systemen und Arbeitsinfrastruktur



Coaching sowie Ressourcenplanung der Mitarbeitenden



Sicherstellung und Ausbau des Sach- und Fachwissens der Mitarbeitenden







Was bringen Sie mit?



Sie verfügen idealerweise über eine kaufmännische Grundausbildung oder Ausbildung im Detailhandel mit einer höheren betriebswirtschaftlichen Weiterbildung. Mehrjährige Erfahrung im Bereich Kundendienst, PR- oder Marketing sowie Führungserfahrung runden Ihr Profil ab. Sie arbeiten verantwortungsbewusst, dienstleistungs- und kundenorientiert und haben eine rasche Auffassungsgabe. Kooperationsfähigkeit, Selbständigkeit, Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen sind Ihnen nicht fremd. Ferner kommunizieren Sie stilsicher in Deutsch und Französisch in Wort und Schrift. Gute Italienisch- und Englischkenntnisse sind von Vorteil.





Was können Sie erwarten?



Wir bieten Ihnen ein vielseitiges Aufgabengebiet in einem anspruchsvollen, sehr interessanten Arbeitsumfeld und gute Weiterbildungsmöglichkeiten.



Ihr Arbeitsort ist Zürich.





Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Daniel Affolter, HR-Berater, Telefon 031 350 93 27

Herr Niklaus Kühne, Leiter Fachkommunikation Operationen, Telefon 044 305 65 34







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.