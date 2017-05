Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Der Bereich Business Field Services verbindet die Studios und die Schauplätze im In- und Ausland mit modernsten Telekommunikations-Netzwerken zur Übertragung der Video-, Audio- und Datensignale. Das Team MobiLink ist mit den mobilen Sendefahrzeugen in der Schweiz und im angrenzenden Ausland unterwegs und ist unter anderem für den Aufbau der Produktionsmittel vor Ort zuständig.



Für diesen Bereich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als





Technischer Mitarbeiter MobiLink 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?



Sie erstellen und betreiben Satellitenverbindungen für TV-Aussenproduktionen für alle Regionen der SRG SSR und für die externen Kunden im In- und Ausland. Dazu gehören das Erstellen und das Testen der erforderlichen Verbindungen, die technische Qualitätssicherung während den Übertragungen und letztlich auch die Verantwortung für das einwandfreie Funktionieren der mobilen technischen Einrichtungen der Sendefahrzeuge und anderer technischer Geräte. Sie führen die zur Übertragung notwendigen Spezialistenaufgaben aus und sorgen für den Unterhalt und Support dieser mobilen Betriebsmittel.







Was bringen Sie mit?



Sie verfügen über eine Ausbildung als Elektroniker, Multimediaelektroniker oder ähnlich, vorzugsweise mit einem Abschluss (HF) in Informatik, Telematik oder Kommunikationstechnik. Sie besitzen möglichst Kenntnisse in der HF-/Audio-/Video- bzw. IT-Technik und verfügen zudem über mehrjährige Erfahrung im Contributionsumfeld sowie über Fernsehproduktionserfahrung. Sie sind belastbar und flexibel und unregelmässige Arbeitszeiten, inklusive Nacht- und Wochenenddienst, sind für Sie kein Problem. Unerlässlich sind auch gute Kenntnisse in Französisch und Englisch.







Was können Sie erwarten?



Wir bieten Ihnen eine spannende Tätigkeit im Umfeld verschiedenster Technologien und Systeme, fortschrittliche Anstellungsbedingungen mit guten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie technisch modern eingerichtete Arbeitsplätze.





Ihr Arbeitsort ist Zürich-Oerlikon, Fernsehstudio.







Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Rolf Saxer, HR-Berater, Telefon 031 350 93 38

Herr Antoine Niedbalski, Leiter Business Field Services, Telefon 044 305 68 08







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.