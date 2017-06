Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





In diesem spannenden Umfeld suchen wir für den Bereich Technik und Informatik in der Generaldirektion einen









Senior ICT Supporter 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Installieren, Warten und Weiterentwickeln von PCs, Peripheriegeräten sowie Kommunikationsmitteln in der Generaldirektion



1st und 2nd Level Support Soft-/Hardware



Mitarbeit in IT-Projekten



Durchführen von Anwenderschulungen



Erstellen von Dokumentationen/Anleitungen







Was bringen Sie mit?





Informatiker (oder abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Aus- und Weiterbildung)



Mindestens 6 Jahre IT-Berufserfahrung, davon mindestens 4 Jahre im IT- Support und IT-Systemmanagement



Sehr gute Kenntnisse der Windows Client-Betriebssysteme (Windows 7 und 10), der Microsoft Office Anwendungen, des Microsoft Active Directory, im Bereich Hard- und Software sowie gute Kenntnisse der Mobile Devices inkl. derer Betriebssystemen



Kenntnisse im Umgang mit Mac OS von Vorteil



Ausgeprägte Kundenorientierung, selbständige Arbeitsweise, vernetztes Denken, Zuverlässigkeit und hohes Verantwortungsbewusstsein



Sehr gute Deutschkenntnisse, sowie gute Französisch- oder Englischkenntnisse



Bereitschaft zu Reisetätigkeit (Schweiz) in geringem Umfang (Führerschein Kat. „B“ nötig)







Was können Sie erwarten?





Vielseitige, verantwortungsvolle und interessante Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld



Fortschrittliche und attraktive Anstellungsbedingungen



Arbeiten in einem motivierten Team



Moderne Infrastruktur an gut erschlossenem Standort



Arbeitsort: Zürich



Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Daniel Affolter, HR-Berater, Telefon 031 350 93 27

Frau Benem Tatli, Leiterin Media Desk , Telefon 031 350 92 47







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.