Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Sachbearbeiter/in Kreditoren (60 oder 100%) 60 - 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Postbearbeitung, Scanning sowie Vorerfassung der Kreditorenrechnungen für verschiedene Unternehmenseinheiten der SRG, hauptsächlich für die französischsprachige Schweiz



Weiterbearbeitung und Überwachung im elektronischen Workflow



Support der Anwender und Lieferanten in Französisch



Allgemeine Buchhaltungs- und Kontrollarbeiten







Was bringen Sie mit?





Erste Praxiserfahrung in der Buchhaltung und mit ERP-Systemen (qualifizierte Lehrabgängerinnen willkommen)



Muttersprache Französisch mit sehr guten Kenntnissen in Deutsch (Niveau C1 oder C2)



Sehr speditive, zuverlässige und genaue Arbeitsweise



Bereitschaft, von Montag bis Freitag am Vormittag (ca. 50%) und während Ferienvertretung 100%, durchschnittlich 60%, zu arbeiten; ein Arbeitspensum zu 100% ist ebenfalls möglich







Was können Sie erwarten?





Ein dynamisches und gut eingespieltes Team in angenehmen Arbeitsumfeld



Attraktive Arbeitsbedingungen







Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Rolf Saxer, HR-Berater, Telefon: 031 350 93 38

Herr Daniel Gschwend, Leiter Management-Services, Telefon: 031 350 93 53







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung mit Angabe Ihres gewünschten Arbeitspensums.