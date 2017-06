Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Das Beschaffungsmanagement der SRG ist professionell und zukunftsfähig strukturiert. Das systemische und prozessuale Umfeld der Einkaufsabteilungen hat einen hohen Stellenwert. Die Verantwortung für dessen Entwicklung trägt die Abteilung Supply Chain Excellence (Prozesse und Systeme für den Einkauf).



In diesem spannenden Umfeld suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung in der Generaldirektion eine







Fachspezialistin Prozesse und Systeme / Supply Chain Excellence 80% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Mitarbeit bei Release- & Change-Management, Implementation und Testing



Erstellen der SAP BI und MM Auswertungen



2nd Level Support SAP SRM & MM



Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Prozessen und Systemen der Beschaffungsorganisation



Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen



Unterstützen des Leiters Supply Chain Excellence



Erstellen und pflegen der Schulungsunterlagen, Berichte und Präsentationen







Was bringen Sie mit?





Sehr gute SAP (MM / SRM) sowie MS-Office Kenntnisse



Stilsichere Deutsch- sowie gute Französischkenntnisse in Wort und Schrift, Italienischkenntnisse von Vorteil



Kaufmännische und/oder betriebswirtschaftliche Ausbildung



4 Jahre kaufmännische Berufserfahrung, von Vorteil in ähnlicher Position



Organisationstalent, rasche Auffassungsgabe sowie Dienstleistungsorientierung und Durchsetzungskraft







Was können Sie erwarten?





Vielseitige und interessante Funktion an der Schnittstelle Fachbereich Beschaffung und Technik



Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten



Mitarbeit in einem kleinen und motivierten Team



Ihr Arbeitsort ist Bern





Auskunft erteilt Ihnen:



Frau Nicole Kobel, Sachbearbeiterin HR Services GD, Telefon 031 350 92 58

Herr Karl Ehlers, Leiter Supply Chain Excellence, Telefon 031 350 92 98







