Für über 8'000 m2 Bürofläche und rund 450 Mitarbeitende in einem modernen Minergie-Bürogebäude suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung für unser Team Immobilien der Generaldirektion in Bern eine vielseitige, zuverlässige und selbständige Person mit breiten technischen wie auch kaufmännischen Fähigkeiten als





Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Facility Management 80% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Koordination, Betreuung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsplanung der Liegenschaft und der technischen Anlagen



Steuerung und Kontrolle der Arbeiten von externen Dienstleistern (z.B. FM Dienstleister, Auftragserteilung an Handwerker, Reinigung, Gärtner etc.)



Bereitstellen von bedarfsgerechten Flächen für unsere internen Kunden mittels CAFM Tool



Planung, Realisierung und Begleitung sämtlicher internen Büroumzüge und Mutationen



Koordination und Kontrolle der Pflege des Aussenbereichs (Grünflächen, Flachdächer, Parkplätze, Rampe etc.) mit externen Partnern



Unterstützen des Vorgesetzten bei der Konzept-, Bericht- und Protokollerstellung



Mitarbeit in Facility Management Projekten



Pflege der physischen und elektronischen Ablagesysteme sowie der Gebäudedokumentation



Spezialaufgaben wie fachlich-administrative Entlastung des Vorgesetzten sowie Mitarbeit im Bestell-, Qualitäts- und Vertragsmanagement







Was bringen Sie mit?





Technische/handwerkliche Ausbildung, idealerweise Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, Elektro oder ähnlich



Weiterbildung in Facility Management von Vorteil (Instandhaltung oder vergleichbar, resp. Bereitschaft eine solche Weiterbildung mit unserer Unterstützung zu absolvieren)



1 - 3 Jahre Berufserfahrung und -kenntnisse im Facility Management



Gute Umgangsformen mit kommunikativen Fähigkeiten und hoher Sozialkompetenz



Versierte Anwendung von MS-Office und erste CAFM Kenntnisse



Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und idealerweise gute mündliche Französischkenntnisse

Sie sind ein proaktiver und dienstleistungsorientierter Allrounder, suchen nach Lösungen und übernehmen gerne Verantwortung. Sie denken vernetzt und zeichnen sich durch eine selbständige und zuverlässige Arbeitsweise aus.







Was können Sie erwarten?





Vielseitige und interessante Funktion in einem modernen Gebäudekomplex im Umfeld der elektronischen Medien und des Service Public



Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihr Arbeitsort ist Bern.







Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Andreas Saredi, Leiter Facility Management GD, Telefon 031 350 90 88

Herr Daniel Affolter, HR-Berater, Telefon 031 350 93 27







