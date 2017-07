Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Planst du deinen idealen Einstieg ins Berufsleben und suchst eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem vielseitigen Unternehmen? Dann bist du bei uns richtig! Wir besetzen per August 2018 zwei





Lehrstellen als Kauffrau / Kaufmann EFZ E-Profil 100% (m/w)

Was wir dir bieten:



Während deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit in den Bereichen Immobilien, Einkauf, Finanzbuchhaltung, Zentralsekretariat, Human Resources sowie der Pensionskasse SRG dein Praxiswissen zu erlangen, dein Gelerntes einzubringen und zu verbessern. Zusätzlich wirst du während Stage-Einsätzen im Medienzentrum Bundeshaus sowie im Radiostudio Bern, Fernseh- und Radioluft schnuppern können.



Um dein theoretisches Wissen zu vertiefen besuchst du die Berufsfachschule und absolvierst die überbetrieblichen Kurse der Branche Dienstleistung und Administration.



Du bist Teil unseres Lernenden-Teams bestehend aus Lernenden von insgesamt drei Lehrberufen (KV, Informatik und Multimediaelektronik) und ausgebildeten Praxisausbildner/innen. Wir fördern dich unter anderem durch die Teilnahme an internen und externen Workshops, der Durchführung von Prüfungssimulationen und interner Nachhilfe.







Was du mitbringst:



Du bist motiviert eine kaufmännische Ausbildung in einem interessanten und dynamischen Umfeld zu absolvieren. Du erbringst gute Leistungen in der Sekundarschule, bist zuverlässig, engagiert und lernbereit. Du beschreibst dich als zielstrebig, kreativ und kommunikativ. Du hast Freude an der Arbeit am Computer und erledigst gerne administrative und organisatorische Aufgaben.



Weiter bringst du gute Deutschkenntnisse, Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen, Freude an Fremdsprachen sowie Informatikgrundkenntnisse mit.







Arbeitsort Bern, begrenzte Reisetätigkeit nach Zürich

Dauer: 3 Jahre







Auskunft gibt dir:



Frau Laura Marti, Fachspezialistin Ausbildung und Entwicklung GD, Telefon 031 350 94 87

Frau Rahel Dosch, Sachbearbeiterin HR Services GD, Telefon 031 350 93 28





Bist du interessiert?

Dann nutze deine Chance und schick uns deine Online-Bewerbung (inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Kopien der Schulzeugnisse, Schnupperberichte, Multicheck KV und den Test Stellwerk). Wir freuen uns!