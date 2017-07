Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Suchst du den idealen Einstieg ins Berufsleben und bist bereit, eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem vielseitigen Unternehmen zu absolvieren? Dann bist du bei uns richtig! Wir besetzen per August 2018 eine





Lehrstelle als Informatiker EFZ Richtung Systemtechnik in Bern 100% (m/w)

Was wir dir bieten:



Während deiner Ausbildung kannst du innerhalb der Generaldirektion verschiedene IT-Bereiche besuchen und dort dein Gelerntes aktiv einbringen und verbessern. Im ersten Ausbildungsjahr wirst du ein Basislehrjahr bei einer externen Firma besuchen. Die weiteren drei Lehrjahre absolvierst du bei der SRG SSR in den Bereichen «Media-Support» und «Infrastructure and IT Services». Du hilfst mit, unsere komplexe IT-Infrastruktur zu betreiben – dabei wirst du von vielen Spezialisten aus unterschiedlichen Fachrichtungen betreut. Während Stage-Einsätzen, wie zum Beispiel im Medienzentrum Bundeshaus, kannst du zudem Radio- und Fernsehluft schnuppern.



Du bist Teil unseres Lernenden-Teams bestehend aus Lernenden von insgesamt drei Lehrberufen (Informatik, Multimediaelektronik und KV) und ausgebildeten Praxisausbildner/innen. Wir fördern dich unter anderem durch die Teilnahme an internen und externen Workshops, der Durchführung von Prüfungssimulationen und interner Nachhilfe.







Was du mitbringst:



Du bist motiviert eine Informatik-Lehre in einem interessanten und dynamischen Umfeld zu absolvieren. Du erbringst gute Leistungen in der Sekundarschule, bist zuverlässig, sorgfältig, engagiert und lernbereit. Du beschreibst dich als zielstrebig, kreativ und kommunikativ.



Beschäftigst du dich gerne mit komplexen Aufgaben und interessierst dich für technische Zusammenhänge? Du freust dich auf Clientmanagement und Benutzeradministration, Helpdesk und Second Level Support, Scripting, grosse Netzwerke, Firewalls, eine virtuelle Serverinfrastruktur, Speichersysteme, Backup und Wiederherstellung und spezifische Applikationen im Medienumfeld. Dein Sinn für theoretische Vorgänge und dein logisches Denkvermögen sind in dieser Ausbildung gefragt und du wirst immer wieder Neues dazu lernen.







Arbeitsort Bern, begrenzte Reisetätigkeit nach Zürich

Dauer: 4 Jahre







Auskunft gibt dir:



Frau Rahel Dosch, Sachbearbeiterin HR Services GD, Telefon 031 350 93 28

Frau Miriam Schwab, Leiterin Ausbildung und Entwicklung GD, Telefon 031 350 93 81







Bist du interessiert?

Dann nutze deine Chance und schick uns deine Online-Bewerbung (inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Kopien der Schulzeugnisse, Schnupperberichte, Multicheck Informatiker und den Test Stellwerk). Wir freuen uns!