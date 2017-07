Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Der Bereich Enterprise Services der SRG SSR ist für den Betrieb und die Weiterentwicklung der betriebswirtschaftlichen Systeme (SAP) und der Intranet- und Collaboration Plattform (SharePoint) zuständig und sucht im Team SharePoint eine selbständige sowie teamfähige Persönlichkeit als





SharePoint Business Engineer / Application Manager 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Betreuung und Beratung der Endanwender für bestehende und neue SharePoint Lösungen im Bereich Intranet und Collaboration (SharePoint On-Premises und SharePoint Online)



Aufnahme von internen Kundenanforderungen (Requirements-Engineering)



Erarbeitung von Lösungskonzepten sowie Aufwandschätzungen für Umsetzung und Betrieb



Projektleitung in den Bereichen Intranet und Collaboration oder zentrale Ansprechperson bei grösseren Projekten mit externen Dienstleistern



Erarbeitung von Dokumentationen und Trainings für Endanwender



Enge Zusammenarbeit mit SharePoint Entwickler und den Endanwendern



Erstellung von Prototypen sowie konfigurative Anpassungen der Applikationen



Funktionales Testing und Abnahme von neuen Applikationen



Sicherstellung des reibungslosen Betriebs der Applikationen gemäss den definierten SLA



2nd Level Support, Troubleshooting und Einleitung von Problemmassnahmen



Single Point of Contact bei 3rd Level Supportanfragen an externe Partner







Was bringen Sie mit?





Abgeschlossene Informatik Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung u/o Studium in der Informatik oder Wirtschaftsinformatik



Fundierte Erfahrungen im Bereich Requirements Engineering u/o Application Management im SharePoint Umfeld



Sehr gute Kenntnisse im Funktionsumfang und der Anwendung der Microsoft SharePoint Technologie (SharePoint On-Premises sowie SharePoint Online)



Sehr gutes Verständnis für Web-Technologien (HTML5, jQuery, JavaScript, CSS)



Erfahrung mit dem Colygon MatchPoint Framework sowie Nintex Workflows/Forms von Vorteil



Freude am dienstleistungsorientierten Umgang mit internen Kunden



Strukturierte, selbständige und zielorientierte Arbeitsweise und hohe Teamfähigkeit



Gute Deutsch und Englischkenntnisse, Französischkenntnisse von Vorteil







Was können Sie erwarten?



Es erwartet Sie eine selbstständige Tätigkeit in einem kleinen, motivierten Team mit vielseitigen Aufgaben in den Bereichen Intranet und Collaboration. Wir bieten Ihnen moderne Anstellungsbedingungen sowie gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem interessanten, professionellen und lebhaften Arbeitsumfeld.



Der Arbeitsort ist Bern.







Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Olivier Lottenbach, Leiter SharePoint und Web, Telefon: 031 350 93 83

Frau Esther Graf, HR-Beraterin, Telefon: 031 350 93 22







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.