Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Für über 8'000 m2 Bürofläche und rund 450 Mitarbeitende in einem modernen Minergie-Bürogebäude suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung für unser Team Immobilien der Generaldirektion in Bern eine vielseitige, zuverlässige und selbständige Person mit breiten kaufmännischen wie auch technischen Fähigkeiten als





Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Facility Management 40% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Sicherstellung einer einwandfreien Dienstleistung im Bereich Facility Management



Verantwortung im Bestell-, Qualitäts- und Vertragsmanagement



Erarbeiten und Erstellen von Konzepten und Berichten



Administrative Unterstützung des Vorgesetzten und Organisation von Sitzungen mit Protokollführung



Umfassende Pflege der physischen und elektronischen Ablagesysteme sowie der Gebäudedokumentation



Mitarbeit bei der Organisation von Ein- / Austritten und Umzügen



Mitarbeit in Projekten



Bewirtschaftung und Implementierung des CAFM-Tools







Was bringen Sie mit?





Abgeschlossene kaufmännische oder technische Grundausbildung



Weiterbildung im Bereich FM von Vorteil (Instandhaltung, Hauswart, Hauswirtschaft…)



1 – 3 Jahre Berufserfahrung im Facility Management mit fundierten Kenntnissen im kaufmännischen Bereich



Gute Umgangsformen mit kommunikativen Fähigkeiten und hoher Sozialkompetenz



Versierte Anwendung von MS-Office und ausgeprägte CAFM Kenntnisse



Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. In Französisch können Sie sich idealerweise mündlich gut verständigen



Sie zeichnen sich durch eine selbständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise aus und sehen die Zusammenhänge



Sie sind eine engagierte Persönlichkeit mit einer ausgeprägten Dienstleistungs- und Lösungsorientierung







Was können Sie erwarten?





Vielseitige und interessante Funktion in einem dynamischen Umfeld der elektronischen Medien und des Service Public



Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten







Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Andreas Saredi, Leiter Facility Management GD, Telefon 031 350 90 88

Herr Daniel Affolter, HR-Berater, Telefon 031 350 93 27







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.