Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Am Puls des nationalen politischen Geschehens realisieren wir im topmodernen Studio Bundeshaus Radio- und TV-Beiträge in allen Landessprachen - von der täglichen Berichterstattung bis hin zu grossen Live-Sendungen. Der Bereich Dokumentation ist für das multimediale Datenmanagement und die Informationsbeschaffung verantwortlich.



Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für die Dauer von 1 Jahr ab 2017 oder nach Vereinbarung eine motivierte Persönlichkeit als







Stagiaire Dokumentation 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?



Sie selektieren und erschliessen in der Dokumentation Text- und Videomaterial für den täglichen Sendebetrieb. Ausserdem erledigen sie Recherche-Aufträge für die Redaktionen, erstellen thematische Dossiers und helfen mit, das Archiv zu pflegen.





Was bringen Sie mit?



Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im I + D Bereich oder stehen kurz vor Abschluss. Sie bringen ein breites Allgemeinwissen und Interesse für Politik und neue Medien mit. Ausserdem sind Sie flexibel und teamfähig und bewahren auch in hektischen Situationen Ruhe. Eine hohe Dienstleistungsorientierung, gute IT-Kenntnisse und eine genaue, effiziente Arbeitsweise setzen wir voraus. Sie sind deutscher oder französischer Muttersprache und verfügen über jeweils gute Kenntnisse der anderen Sprache. Weiter bringen Sie passive Kenntnisse in Italienisch mit.

Interesse an Schweizer Geschichte, Wirtschaft und Kultur und dazu gute Kenntnisse des Politik-Betriebs auf Bundesebene runden Ihr Profil ab.





Was können Sie erwarten?



Interessante Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld der elektronischen Medien und des Service Public. Mitarbeit in einem kleinen, motivierten Team.



Arbeitsort: Studio Bundeshaus, Bundesgasse 8-12, 2011 Bern





Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Rolf Saxer, HR-Berater, Telefon: 031 350 93 38

Herr Daniel Hanselmann, Leiter Content Services, Telefon: 044 305 62 76







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.