Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Die Abteilung Business Solutions in Zürich organisiert für die Unternehmenseinheiten der SRG SSR weltweit den Austausch von Bild- und Tonmaterial in den Bereichen News, Sport, Kultur und Fiction und ist der Ansprechpartner für ausländische Radio- und Fernsehanstalten sowie für die European Broadcasting Union. Für das Team Solution Desk News in Zürich-Oerlikon suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine teamorientierte Persönlichkeit als





Sachbearbeiter Nachrichtenkoordination 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Planen und Koordinieren von kurz- und langfristigen Bestellungen von Auslandreportagen für die tagesaktuellen Sendungen der SRG SSR (RTS, SRF, RSI, RTR)



Verantwortung für die Organisation, Koordination und den Austausch von Nachrichten- und aktuellem Bildmaterial für die SRG SSR innerhalb der Schweiz und im Ausland (mit konventionellen und modernen Technologien/Übertragungstechniken)



Zentrale Kontaktstelle für Koordinationsaufgaben zwischen SRF, RTS, RTR und RSI



Leitung der täglichen Koordinationssitzungen in französischer Sprache



Teilnahme an täglich stattfindenden internationalen Sitzungen in englischer Sprache



Erste Anlaufstelle für die Mitglieder der European Broadcasting Union (EBU) für SRG Nachrichtenmaterial



Ihr Arbeitsgebiet umfasst keine redaktionellen Arbeiten







Was bringen Sie mit?





Abgeschlossene 3-jährige kaufmännische Ausbildung, Mittelschulabschluss oder gleichwertig



Mindestens fünf Jahre Berufspraxis



Branchenkenntnisse und überdurchschnittliches Informatikwissen von Vorteil



Sehr gute mündliche und schriftliche Deutsch-, Französisch- und Englischkenntnisse (Übersetzungstätigkeiten), sowie Verstehen des Schweizerdialektes



Versiert im Umgang mit verschiedenen IT-Mitteln, breites technisches Know-how (inkl. File-/IP-basierte Kontribution)



Affin mit den neuen Technologien



Gute Kenntnisse der MS Office-Palette; SAP-Kenntnisse von Vorteil



Grundwissen und hohes Interesse am politischen Geschehen im In- und Ausland, Sportkenntnisse von Vorteil



Bereitschaft für regelmässige Wochenend- und Spätdienste



Strukturierte Arbeitstechnik, eine hohe Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit sowie hohe Belastbarkeit und Flexibilität







Was können Sie erwarten?





Vielseitige, interessante und herausfordernde Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld der elektronischen Medien und des Service Public



Ein kleines dynamisches und aufgestelltes Team



Moderne Anstellungsbedingungen sowie die Möglichkeit für Weiterbildungen







Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Rolf Saxer, HR-Berater, Telefon 031 350 93 38

Frau Denise Hegner Stüssi, Leiterin Solutions Desk News, Telefon 044 305 62 83









Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.