Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.



Der Bereich Fachkommunikation Operationen verantwortet die fachtechnische Kommunikation der SRG und betreibt das Kundencenter mit technischem Helpdesk. Für diesen Bereich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine selbständige Persönlichkeit als





Kommunikationsspezialistin Kommunikationsspezialist / PR 70% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Konzeptionieren und Umsetzen von Kommunikationsprojekten der Direktion Operationen



Definieren und Pflegen von Teilbereichen der Kommunikationspolitik und -strategie von Operationen



Planen, Budgetieren und Umsetzen von internen und externen Kommunikations- und PR-Aktivitäten und -konzepten der Direktion Operationen



Verantwortlich für den Intranetauftritt und Newskanal von Operationen



Führen der Online- und Social-Media-Kommunikation von Operationen



Verfassen und Redigieren von PR-Texten, Medienmitteilungen, Newsletters für On- und Offline



Fachliche Führung der Kommunikationsverantwortlichen der Bereiche der Direktion Operationen







Was bringen Sie mit?





Kaufmännische oder technische Grundausbildung mit höherer Weiterbildung in

(Fach-)Journalismus, PR, Kommunikation oder abgeschlossenes Sprachstudium mit Schwerpunkt Deutsch (Germanistik, Linguistik, Journalismus, Übersetzung)



(Fach-)Journalismus, PR, Kommunikation oder abgeschlossenes Sprachstudium mit Schwerpunkt Deutsch (Germanistik, Linguistik, Journalismus, Übersetzung)

Stilsicherheit im Schreiben und Redigieren



Mehrjährige praktische Erfahrung in der Kommunikation oder in einer vergleichbaren Funktion



Interesse an technischen und operativen Themen



Gute konzeptionelle Fähigkeiten (Entwickeln und Mitgestalten von Kommunikations- und Projektkonzepten)



Gute Kenntnisse der Online- und Social-Media-Kanäle



Hohe Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Belastbarkeit, Flexibilität und Dienstleistungsbereitschaft



Sehr gute Französischkenntnisse sowie gute Italienisch- und Englischkenntnisse







Was können Sie erwarten?





Interessante Stelle in einem dynamischen Umfeld der elektronischen Medien (Radio, TV, Multimedia)



Spannendes und kollegiales Umfeld







Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Daniel Affolter, HR-Berater, Telefon 031 350 93 27

Herr Nik Kühne, Leiter Fachkommunikation, Telefon 044 305 65 34







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.