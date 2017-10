Die SRG SSR ist das Schweizer Service public-Unternehmen für elektronische Medien: Mit 17 Radio-, 7 Fernsehprogrammen und online bieten wir in den vier Landessprachen eine vielfältige Berichterstattung in Politik und Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung, Wissenschaft und Bildung.





Der Bereich Infrastructure and IT Services (INIT) bei Operationen betreibt für die SRG SSR sämtliche IT-Infrastrukturen und IT Services, welche aus betriebswirtschaftlicher Sicht zentral zusammengeführt werden können.



Der Bereich INIT richtet seine Leistungen konsequent auf die internen Benutzer und deren Anforderungen aus. Für das Security Team, innerhalb von Access and Application Operation, suchen wir eine unternehmerisch denkende und kundenorientierte Persönlichkeit als







Security Engineer mit Spezialaufgaben 100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?





Engineering, operativer Betrieb sowie Optimierung und Weiterentwicklung der nationalen und hochverfügbaren Sicherheitsplattformen sowie Betreuung der «Abuse» Mailbox



Ausarbeitung von Konzepten, Dokumentationen, Standards, Guidelines und Durchführen von Analysen und Risikobeurteilungen im Bereich Security



Mitarbeit oder Teilverantwortung in Projektteams oder von Vorhaben (Planung, Konzeption, Entwicklung, Installation, Konfiguration)



Beratung und Unterstützung des 1st Level Supports, der internen Kunden und des zentralen Überwachung Centers



2nd und 3rd Level Support mit Bereitschaftsdienst (7x24) im Rahmen des Incident Managements



Configuration-/Release-, Change und Problem Management während des gesamten Life Cycle sowie Übernahme von verschiedenen Systemverantwortlichkeiten







Was bringen Sie mit?





Informatiker FH oder höhere Informatikausbildung



Fundierte Erfahrung im Bereich Security Engineering und mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten



Mindestens 5 Jahre praktische Erfahrung in Planung, Konzeption, Engineering, Umsetzung und Betrieb von Sicherheitslösungen



Mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Informationssicherheit, Netzwerk und Sicherheitslösungen sowie deren Architekturen



Gute Kenntnisse in den Bereichen SIEM, IPS/IDS, Netzwerk und Netzwerkanalyse, Firewall, Proxy, Reverse Proxy, Remote Access Lösungen und Sicherheitsanalysen



Erfahrungen mit verschiedenen Betriebssystemen, virtualisierten, stark automatisierten und standardisierten Lösungen und Fähigkeiten in der Programmierung (Scripting)



Kenntnisse der aktuellen Standards wie z.B. ISO/IEC 27000x



Anerkannte IT Security Zertifizierungen (CISSP, CEH, ECSA, CISM, CompTIA, o.ä.), Herstellerzertifizierungen von führenden Security Herstellern, ITIL oder Zusatzausbildungen im Projektmanagement sind von Vorteil



Selbständig, belastbar, strukturierte und sorgfältige sowie ergebnisorientierte Arbeitsmethodik, hohe Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative, loyal und teamfähig



Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Landessprachen von Vorteil







Was können Sie erwarten?





Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit in einem innovativen und dynamischen Umfeld, Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung des Bereichs, fortschrittliche Anstellungsbedingungen und gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Ihr Arbeitsort ist Zürich.







Auskunft erteilt Ihnen:



Herr Mikel Schreiber, Leiter Security, Telefon 044 305 69 45

Frau Esther Graf, HR-Beraterin, Telefon 031 350.93.22





Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung.