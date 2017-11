swissinfo.ch ist die multimediale Nachrichten- und Informationsplattform für ein internationales Publikum und für im Ausland lebende Schweizerinnen und Schweizer. Das Internetportal www.swissinfo.ch informiert in 10 Sprachen über aktuelle Ereignisse in der Schweiz.





Wir suchen per 1. Januar 2018 oder nach Vereinbarung ein/e





Stv. Leiter Redaktion Schweiz 90-100% (m/w)

Was sind Ihre Aufgaben?



In der Redaktion Schweiz verantworten Sie die Redaktionen in Deutsch, Französisch und Italienisch mit. Als Stellvertretung des Leiters leiten Sie an zwei Tagen pro Woche sowie wochenweise das Tagesgeschäft. In engem Austausch mit Ihren Vorgesetzten organisieren und steuern Sie die Planungs- und Produktionsprozesse. Sie leiten die Qualitätskontrolle und die Planung der Themenkarrieren, dies umfasst auch die Aufsicht und die Verteilung der Arbeit, Aufbau und Pflege des Freelancer-Netzes, die Leitung der Redaktionssitzungen und administrative Aufgaben. Sie verantworten Themen zur Schweizer Politik und Wirtschaft und erkennen die Internationalität dieser Themen. Sie helfen mit bei der Führung der Redaktion Schweiz gemäss den strategischen Vorgaben und Wertvorstellungen von swissinfo.ch.







Was bringen Sie mit?



Sie verfügen über mehrjährige redaktionelle Erfahrung, haben erste Führungserfahrung und sind sehr gut organisiert. Sie sind ein Teamplayer und arbeiten gerne mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kulturen zusammen. Sie sind französischer oder deutscher Muttersprache und haben sehr gute Kenntnisse in den jeweils anderen Landessprachen und gute Englischkenntnisse. Als textstarke/r Journalist/in mit hoher Affinität zu Multimedia prägen Sie den Auftritt von swissinfo.ch, indem Sie sorgfältig redigieren, Inhalte attraktiv präsentieren und eigene Geschichten kompetent und vorbildlich umsetzen. Sie verfügen über Communities in den Sozialen Medien, wissen die Wahrnehmung der Marke swissinfo.ch im In- und Ausland in den Zielgruppen zu stärken. Reichlich vorhandene Sozialkompetenz und Belastbarkeit runden Ihr Profil ideal ab.







Was können Sie erwarten?



An Ihrem Arbeitsort in Bern erwarten Sie eine interessante berufliche Herausforderung in einem multikulturellen Umfeld sowie markt- und anforderungsgerechte Anstellungsbedingungen





Auskunft erteilt Ihnen:



Für Fragen stehen Ihnen Balz Rigendinger, Leiter Redaktion Schweiz, 031 350 95 29, und Nicole Bärtschi, Human Resources, 031 350 95 42, gerne zur Verfügung.







Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Arbeitsproben bis 30. November 2017.